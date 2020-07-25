В Минздраве назвали новые эпицентры COVID-19 в Украине

За минувшие сутки, 24 июля, в Украине несколько регионов стали лидерами по количеству новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

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Как рассказал на брифинге 27 июня министр здравоохранения Украины Максим Степанов, эпицентрами болезни стали Киев, а также Львовская и Ривненская области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в городе Киев – 129, Ривненская область – 143, Львовская область – 114, Одесская область – 97 и Ивано-Франковская область – 85", – отметил он.

Показатель Ривненщины – самый высокий с начала пандемии. При этом смертей от COVID-19 в области за сутки не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 25 июля в Украине официально подтверждено 63 929 случаев коронавируса. Из них – 1106 обнаружены за минувшие сутки, что стало почти новым рекордом по количеству новых зараженных.