В Минздраве назвали эпицентры вспышки COVID-19 в Украине

За минувшие сутки, 26 июня, в Украине три региона стали лидерами по количеству новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

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Как рассказал на брифинге 27 июня министр здравоохранения Украины Максим Степанов, эпицентрами болезни стали Львовская, Ривненская области и город Киев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области – 168, Ривненской области – 111 и городе Киев – 140", – отметил он.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Киевщине усилили ограничения из-за вспышки COVID-19.