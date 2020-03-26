"По другому пандемию не остановить!" В Минцифре объявили о контроле за больными коронавирусом

Министерство цифровой трансформации на следующей неделе планирует запустить в Украине мобильное приложение, которое будет контролировать, соблюдают ли больные коронавирусом самоизоляцию, а в целом украинцы – требования карантина.

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Кроме этого, планируется создание онлайн-платформы бесплатных услуг от бизнеса на время карантина, а в сети должны запустить челлендж идей по борьбе с пандемией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Пандемия короновируса стремительно изменила привычные уклады жизни, и цифровые технологии становятся еще более эффективными для работы, общения и, главное, борьбы против пандемии. Мы подробно разобрали существующий опыт применения цифровых инструментов для предотвращения распространения короновируса – Израиль, Польша, Южная Корея, Италия Япония, Китай, Австралия и др. Отобрали наиболее полезное и эффективное", – пишет он.

В Украине запустят приложение для слежения за инфицированными COVID-19

В частности, отмечается, что будут запущены сразу три инструмента:

1. Мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции

Здесь речь не идет о тотальной слежке за гражданами. Обязательный контроль предполагается только для больных, но он будет добровольным для самоизольованих – благодаря снятию в случайный период времени геолокации и FaceID.

"Иначе пандемию не остановить!" – убеждает Федоров.

По его словам, приложение позволит заказывать больным продукты и лекарства онлайн, сообщать о состоянии здоровья.

В то же время следующим шагом станет введение в "Дії" возможности мониторинга вероятного контакта с больным коронавирусом.

"Идея состоит в применении широкой сети qr-кодов в магазинах, такси и т. д. Если человек начинает добровольно сканировать коды, то мы сможем его предупреждать о возможном контакте с больным. Опять, никакого гео-таргетинга (слежения) и т. д.", – заверил министр цифровой трансформации.

2. Онлайн-челлендж #HackCorona in Ukraine

Это национальный конкурс проектов и идей от граждан, направленных на борьбу с пандемией и поддержкой украинцев в такое непростое время. Что интересно, лучшие идеи получат финансирование на реализацию.

"Собираем от доноров хороший бюджет, чтобы провести несколько циклов. У нас куча цифровых идей и проектов, но сегодня коллективный разум нужен как никогда. Это шанс проявить себя каждому", – объясняет Федоров, добавляя, что в жюри челленджа войдут украинские топ-новаторы и представители международных доноров.

3. Онлайн-платформа бесплатных услуг от бизнеса

В частности, на одной платформе планируется собрать все бесплатные услуги, которые большинство представителей социально ответственного бизнеса предлагают сейчас гражданам на период карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продлили карантин на 30 дней из-за быстрого распространения коронавируса. Предварительный срок его окончания – 24 апреля. Также по всей территории страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

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