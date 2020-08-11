В МИД Германии забраковали проведение выборов на Донбассе: в чем причина

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что демократические выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей пока невозможны.

Такое мнение он высказал в интервью "Интерфаксу". По его словам, условий для демократических выборов, как это предусмотрено в Минских соглашениях, на неподконтрольных Украине территориях, нет.

"Недавнее развитие ситуации даёт повод для надежды. Режим прекращения огня впервые за долгое время соблюдается, что даёт людям на востоке Украины так необходимую им передышку. При этом Украина проявила гибкость и готовность идти навстречу", – заявил Маас.

По его словам, ФРГ продолжает делать ставку на "конструктивное участие России в "нормандском формате". Вместе с тем, Маас подчеркнул: от Москвы также требуется использовать своё влияние.

"Для того, чтобы слова не расходились с делом, Россия должна использовать своё влияние. Мы, конечно, вместе с Францией готовы продолжать формировать этот процесс в "нормандском формате", – указал он.

Германский министр приветствовал планы проведения Киевом региональных выборов, по его мнению, это хороший знак "для участия украинцев в демократических процессах".

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия Украины решила, что проведение местных выборов 25 октября на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей является невозможным.