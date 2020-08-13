В метро Харькова пенсионер обругал парня из-за отсутствия маски. Видео

В метро Харькова пассажир пожилого возраста сделал замечание парню, который сидел рядом, за отсутствие защитной маски. Дедушка обвинил его в том, что он "дышит на него коронавирусом".

Видео инцидента сняли очевидцы. Оно опубликовано на Facebook-странице "Харьковские будни" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как дедушка выражает недовольство из-за отсутствия маски у парня, который пил кофе, сидя на сиденье рядом.

В частности, пенсионеру не понравилось, что молодой человек нарушает правила карантина и, возможно, уже заражает других.

Пенсионер обругал парня без маски в харьковском метро (Facebook "Харьковские будни")

"Ты на меня дышишь своим COVID-19!" – заявил мужчина соседу на скамье, сказав ему убираться прочь.

Парень без маски сначала снял наушники и удивленно переспросил: "Чего вы от меня хотите?". Однако затем все же пересел на другое место.

(Источник видео: Facebook "Харьковские будни")

Как сообщал OBOZREVATEL, пассажиры самолета, летевшего из Амстердама на Ибицу, подрались с туристом, который отказался надеть маску.