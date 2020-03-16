В Мариуполе у ребенка заподозрили коронавирус: его госпитализировали

В Мариуполе с подозрением на наличие инфекции китайского коронавируса госпитализировали четырех человек, среди которых и ребенок.

Об этом заявил представитель департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко. Соответствующую информацию он озвучил на брифинге по внедрению мероприятий относительно недопущения распространения COVID-19 на территории области, передает "Мариуполь.news".

Известно, что все пациенты – жители Мариуполя и недавно вернулись с отдыха за границей.

В Мариуполе коронавирус заподозрили у ребенка

"Сейчас на Донетчине 4 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус, и все они – в Мариуполе", – сказал Педенко.

По его словам, это ребенок с матерью, а также мужчина и женщина, которых госпитализировали в медицинские учреждения.

"Биоматериалы направят на исследование, результаты ожидаются завтра", – отметил Педенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, троих работниц киевского детского сада изолировали за контакты с людьми, зараженными коронавирусом.

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