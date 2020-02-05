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7 февраля • обновлено в 08:26
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В Украину завезли норовирус из Франции: чем опасен

11.4т
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На прилавки Харьковщины попали зараженные норовирусом устрицы, которые были завезены из Франции.

Доставило в Украину устрицы ООО "Одиссей Люкс". Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Зараженные устрицы потребовали изъять из оборота. Информация уже направлена администрациям торговых сетей.

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"После изъятия в срок не более двух рабочих дней необходимо письменно уведомить облуправление о принятых мерах", – говорится в сообщении.

Партию устриц изготовили 25 ноября 2019 года, а срок пригодности истек 3 января 2020 года.

Норовирус – острая вирусная болезнь, поражающая кишечник, которая проявляется тошнотой, рвотой, болевыми ощущениями, жидким водянистым стулом, урчанием в животе, иногда – повышенной температурой и респираторными симптомами.

В магазины Украины попал норовирус из Франции

В магазины Украины попал норовирус из Франции

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина оказалась на пороге эпидемии. Опасным гриппом заразились уже несколько миллионов, есть смерти

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Украина
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Оксанки и Одарки подарки подцепили?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Украинские проститутки завозят вирусов поболее и пострашее) так что, хавайте, не бойтесь
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Устрицы вкушают ,а на ЖКХ грошей не остаётся.
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