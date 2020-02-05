В Украину завезли норовирус из Франции: чем опасен

На прилавки Харьковщины попали зараженные норовирусом устрицы, которые были завезены из Франции.

Доставило в Украину устрицы ООО "Одиссей Люкс". Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Зараженные устрицы потребовали изъять из оборота. Информация уже направлена администрациям торговых сетей.

"После изъятия в срок не более двух рабочих дней необходимо письменно уведомить облуправление о принятых мерах", – говорится в сообщении.

Партию устриц изготовили 25 ноября 2019 года, а срок пригодности истек 3 января 2020 года.

Норовирус – острая вирусная болезнь, поражающая кишечник, которая проявляется тошнотой, рвотой, болевыми ощущениями, жидким водянистым стулом, урчанием в животе, иногда – повышенной температурой и респираторными симптомами.

В магазины Украины попал норовирус из Франции Иллюстрация

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