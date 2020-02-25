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25 февраля • обновлено в 19:39
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В "ЛНР" прибыли башкиры-"освободители": террористы согнали детей на митинг

1.8т
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В селе Петровское Старобельского района на Луганщине террористы "ЛНР" вывели население на митинг в честь приглашенной "делегации" из российского Башкортостана.

Подтверждающие фото опубликовал в своем Telegram-канале украиснкий политолог Алексей Голобуцкий (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Также на фото торчат и "освободители", они же – свежая порция оккупантов, представители Республики Башкортостан. При том это официальная делегация: притащили "благодарственные письма" чиновникам оккупационной администрации от "Всемирного курултая башкир", – написал Голобуцкий.

В "ЛНР" прибыли башкиры-"освободители"

В "ЛНР" прибыли башкиры-"освободители"

Telegram-канал Алексея Голобуцкого

По его словам, приехали также "представители мусульманских общин", и "представители казачества". Террористы же по разнарядке направили на митинг детей.

Голобуцкий отметил, что использовали стандартную пропагандистскую обработку: жители кричали лозунги в честь 23 февраля 1943 года.

В "ЛНР" прибыли башкиры-"освободители"

В "ЛНР" прибыли башкиры-"освободители"

Telegram-канал Алексея Голобуцкого

В "ЛНР" прибыли башкиры-"освободители"

В "ЛНР" прибыли башкиры-"освободители"

Telegram-канал Алексея Голобуцкого

"Где Донбасс, а где Башкортостан – и все равно оккупанты старательно тянут тех башкир в "Л/ДНР". Старая практика "замазывания" общим преступлением. Потому что в исторических документах так и будет написано: "Среди других и Башкортостан участвовал в захватнической войне России против Украины 2014-20** гг. и укреплял оккупационный режим", – резюмировал Голобуцкий.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
российская пропаганда
Место
Украина
Тег
пропаганда
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