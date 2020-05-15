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16 мая • обновлено в 03:10
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В "ЛНР" презентовали учебник по "истории" и рассмешили сеть

11.8т
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В сети высмеяли выпуск учебника "История "ЛНР" с древнейших времен и до наших дней".

Фотографию с презентации "учебника" в Twitter опубликовал украинский журналист Денис Казанський.

"В Луганске выпустили учебник "История "ЛНР" с древнейших времен и до наших дней", – подписал он публикацию.

В "ЛНР" показали учебник "древней истории"

В "ЛНР" показали учебник "древней истории"

Авторами "истории "ЛНР" выступили Г.И. Королева и Д.С. Крысенко. Согласно информации на сайте Луганского Национального университета имени Тараса Шевченко Крысенко Дмитрий Сергеевич является доцентом, кандидатом исторических наук. С февраля 2019 года занимает должность и.о. заведующего кафедрой философии и социологии. В сферу научных интересов входят: глобалистика, локальные конфликты ХХ века, новейшая история США.

В "ЛНР" показали учебник "древней истории"

В "ЛНР" показали учебник "древней истории"

В "ЛНР" презентовали учебник по "истории" и рассмешили сеть

Пользователи сети смеялись над таким учебником и "историей древней "ЛНР".

"А мужика на фото как-то даже жалко. Это автор? Такое впечатление, будто его на подвале держали, пока не напишет эту историческую работу", "С древнейшего 2014 года и до прошлого вторника", "Самое сложное было не написать этот бред, а заставить местного кроманьонца вручить книжку. Или это питекантроп?", "Если архантропа причесать, одеть в пиджак и выпустить на улицу, вы, возможно, не заметите его в потоке наших сограждан", "Говорят, бумага, на которой напечатали книгу, очень мягкая, чтобы все для людей", – писали в сети.

В "ЛНР" презентовали учебник по "истории" и рассмешили сеть
В "ЛНР" презентовали учебник по "истории" и рассмешили сеть

Как сообщал, в сети появился ролик, в котором дети поздравляют так главаря "МВД ЛНР" Игоря Корнета.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Денис Казанский
Место
Украина Луганск
Теги
соцсети Новости ЛНР
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