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21 мая • обновлено в 14:35
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В "ЛНР" пообещали вооруженный ответ Украине

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"Представитель" самопровозглашенного незаконного формирования "ЛНР" в Трехсторонней контактной группе Родион Мирошник выступил с циничным заявлением, отметив, что группировка якобы готова к "провокациям" Киева. По его словам, ответ будет "несловесным".

По его словам, все вооруженные подразделения приведены в боевую готовность и "подтянуты к наиболее активно действующим участкам", сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы готовы применить в ответ на действия Украины свои вооруженные силы, потому что, как правило, мы только сдерживались: только обстрелы в ответ, только подавление точек из артиллерийского огня, из минометного огня. Сейчас мы готовы к более адекватным действиям, к более широкому применению сил, которыми мы располагаем", – сказал он.

В "ЛНР" пообещали вооруженный ответ Украине

По его словам, на данный момент ситуация "относительно стабильная, однако обстрелы не прекращаются". Он обвинил украинскую сторону якобы в обстрелах инфраструктуры Донбасса.

"В среднем по Донбассу ежесуточно "прилетает" 150-250 так называемых "прилетов", то есть боеприпасов. В последнее время украинские вооруженные формирования очень активно начали обстреливать объекты инфраструктуры. То есть обстреливаются линии электропередачи, взрываются газопроводы, насосные станции - все то, что призвано обеспечивать жизнедеятельность людей", – заявил террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что на следующей встрече Трехсторонней контактной группы в качестве "представителей Донбасса" будут приглашены переселенцы из Луганска и Донецка, которые сейчас проживают на подконтрольных Украине территориях.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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