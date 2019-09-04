В "ЛНР" открыли памятник "украинской агрессии": разоблачен "мэр"-предатель

На Донбассе в городе Стаханов, который контролируется "Луганской народной республикой", террористы установили памятник "жертвам украинской агрессии с 2014 года".

Об этом сообщил в Twitter украинский журналист Денис Казанский (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Вот так жила себе Украина 23 года, а потом взяла и в 2014-м напала сама на себя", – возмутился он.

При этом, Казанский указал на интересный факт – "мэр" Стаханова Сергей Жевлаков, который открывал мемориал, в разное время активно поддерживал и третьего президента Украины Виктора Ющенко, и "ЛНР".

В "ЛНР" открыли памятник "украинской агрессии" Twitter Дениса Казанского

Жевлаков ранее поддерживал Ющенко Twitter Дениса Казанского

Пользователей возмутила такая инициатива террористов.

"Он с такой же радостью будет эти же памятники валить, когда придут ВСУ", "А сын Жевлакова живёт в страшных США", "И прапор России на фоне, но агрессия, конечно же, украинская", - отметили в комментариях.

В Стаханове боевики открыли памятник жертвам "украинской агрессии 2014 года".



Вот так жила себе Украина 23 года, а потом взяла и в 2014-м напала сама на себя.



Причем, этот же "мэр" Жевлаков, открывавший памятник, с одинаковой радостью в разные годы поддерживал и Ющенко и ЛНР pic.twitter.com/GA13S3Uk1X — Денис Казанський (@den_kazansky) September 4, 2019

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети показали роскошную жизнь в США детей главаря террористов в Стаханове.

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