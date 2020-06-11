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11 июня • обновлено в 12:50
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В "Л/ДНР" пятые сутки нет связи: в Vodafone опровергли фейк террористов

1.5т
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Жители оккупированной части Луганской области и Донецка рассказали, что с 7 июня у них пропала мобильная связь оператора Vodafone Ukraine.

Как сообщает LIGA.net, террористы запустили фейк, что связь вырубила Украина. Якобы в ответ на принятие закона о признании русского языка “государственным”.

В "Л/ДНР" пятые сутки нет связи: Vodafone заявил о фейке террористов

В "Л/ДНР" пятые сутки нет связи: Vodafone заявил о фейке террористов

"Новый фейк от боевиков: мобильной связи МТС не будет месяц, потому что в "ЛНР" приняли государственный язык русский", – заявил луганчанин Сергей на правах анонимности. Он назвал "это полным бредом".

Местные жители рассказали, что толком о новом законе ничего не знаю, а перебои со связью у них происходят постоянно.

"Я даже не знала о его существовании. В общем, массовые издевательства над людьми тут продолжаются. Боевики обкурились… Но в этот раз, видно, пошло не в то горло. У них мания величия, ждут реакции. Но Украине на них плевать, они - марионетки Путина", – сказала луганчанка Марина.

Пресс-секретарь Vodafone Ukraine Виктория Павловская опровергла фейк террористов. По ее словам, причиной отключения связи стало отсутствие напряжения на базовых станциях оператора. Из-за невозможности физического доступа к ним компания не может ни выяснить причины поломки, ни устранить их.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Vodafone объяснила причины перебоя со связью в Украине.

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Место
Украина Луганск
Тег
Vodafone
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