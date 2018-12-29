В Крыму внезапно произошло масштабное отключение света

Несколько населенных пунктов в аннексированном Россией Крыму остались без света из-за ухудшения погодных условий.

Об этом сообщили в "Крымэнерго". Электроэнергии не стало еще 28 декабря и по состоянию на утро 29 декабря оставались обесточенными Набережное и частично Заветное в Ленинском районе Крыма.

Ночью не было света в более чем 10 населенных пунктах Белогорского района, частично в двух селах Сакского района. До утра обесточенной оставалась часть Симферополя.

Отключение света Крым. Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Россия может потратить 1,5 млрд руб., чтобы обеспечить энергией анексированный Крым с помощью мобильных гидротеплоэлектростанциями (МГТЭС) из-за срыва сроков запуска Таврической и Балаклавской ТЭС.