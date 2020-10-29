В Крыму стали "выпивать" воду из батарей

Жители аннексированного Россией Крыма используют воду из систем центрального отопления для бытовых нужд.

Об этом сообщили на сайте так называемого правительства Крыма. Предприятие "Крымтеплокоммунэнерго" предупредило, что такое использование воды является незаконным.

"Разбор воды из батарей и труб приводит к перерывам теплоснабжения и увеличению стоимости тарифа на отопление. Вода из системы отопления может стать причиной инфекционного заражения людей даже при простом мытье посуды. Кроме этого, разбор воды из батарей и труб приводит к перерывам теплоснабжения и увеличению стоимости тарифа на отопление", – сказано в сообщении.

Также глава "Крымтеплокоммунэнерго" обратил внимание на то, что в период отопительного сезона будут проверяться все подозрительные квартиры на предмет самовольного подключения и незаконного использования сетевой воды.

"Лица, в чьих домах будут выявлены факты пользования сетевой водой, будут привлечены к административной ответственности и наказаны наложением штрафов с обязательством ликвидации незаконных врезок в систему отопления", – говорится в сообщении.

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