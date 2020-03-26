"Это колоссальное количество": в Крыму с пневмонией слегли более тысячи человек

В больницах оккупированного Россией Крыма находятся около 1,5 тысячи человек с ОРВИ, из них более тысячи с диагнозом – пневмония.
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Сами оккупанты заявили, что такое количество является огромным для полуострова, передают "Крым.Реалии".
"У нас госпитализировано с признаками ОРВИ 1447 человек, а именно с пневмонией – 1039 человек. Для Крыма это колоссальное количество", – сказал так называемый "министр здравоохранения" Крыма Игорь Чемоданов на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Он также призвал жителей полуострова не делать поспешных выводов, если вдруг кто-то кашляет на улице или в больнице.
"Если человек кашлянул где-то – это не значит, что у него коронавирус. Люди продолжают болеть, в том числе ОРВИ и пневмонией", – отметил Чемоданов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. В зоне риска оказались 37 человек, которые контактировали с зараженным.
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