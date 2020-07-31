В Крыму разбился автобус: 8 человек погибли, много пострадавших. Фото 18+

В оккупированном Крыму 31 июля произошла масштабная авария с грузовиком и микроавтобусом.

В ДТП на трассе около Белогорска погибли семь человек, еще восемь пострадали, сообщает РИА Новости. Внимание! Фото 18+

Все пострадавшие, среди которых двое детей, доставлены в больницу.

По информации Telegram-канала Mash, столкновение произошло в 6:40 утра. По предварительной информации, один из водителей уснул за рулем.

Позже стало известно, что Mercedes Sprinter врезался в стоящий грузовик КамАЗ с прицепом.

Смертельное ДТП в Крыму Telegram-канал Mash

Смертельное ДТП в Крыму Telegram-канал Mash

Смертельное ДТП в Крыму Telegram-канал Mash

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Липецкой области России рейсовый автобус столкнулся с "Газелью" и загорелся. В нем находились 39 украинцев, в том числе ребенок. Автобус ехал из Донецка в Санкт-Петербург.