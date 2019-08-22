Пустые кафе и шезлонги: раскрыто реальное количество туристов в Крыму

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на обещания оккупационных "властей", количество туристов в 2019 стало еще меньшим, чем в предыдущем году.

Решившиеся приехать на полуостров отдыхающие остались недовольны чрезмерными ценами на еду и проживание, говорится в сюжете "Крым. Реалии" (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Я считала, что меньше (туристов. – Ред.) по тому, как покупают туристические поездки. И по тому, какая загруженность пляжа. Видите, сколько лежаков пляжных свободных", – пожаловалась продавщица экскурсий.

Аналогичное мнение журналистам высказали и другие местные жители, отдыхающие на пляже. По их словам, введение в эксплуатацию Крымского моста никак не повлияло на увеличение количества приезжих.

Пустующий пляж в Крыму Крым. Реалии

"Туристов мало, да. Я на два дома живу, Москва-Ялта, мне это бросается в глаза. Раньше людей ехало больше. И ехать зачем? Нужно ехать, чтобы получить, а здесь люди деньги любят, а не любят работать", – поделился наблюдениями один из жителей.

Про пустые номера отелей, кафе и пляжи рассказали и сотрудники местных гостиниц.

"Весь июль, середина сезона, все стояло пустое", – сообщила крымчанка.

Недовольны они и уже приехавшими туристами, которые, по словам отельеров, массово воруют посуду, полотенца и даже пульты от телевизоров.

Как писал OBOZREVATEL, жители аннексированного Крыма все больше злятся на последствия "полезных" санкций. С ними отказываются сотрудничать практически все иностранные компании и интернет-магазины.

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