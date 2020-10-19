В аннексированном Крыму пересохло уникальное бирюзовое озеро

Obozrevatel
Obozrevatel
Общество
1,9 т.

  • Озеро Панагия расположено у Зеленогорья

  • Известно своим необычным бирюзовым цветом воды

  • Несколько лет назад глубина водоема достигала 20 метров

Озеро Панагия в аннексированном Крыму

В аннексированном Крыму практически высохло уникальное озеро Панагия.

Причиной этого стала засуха и нерациональное использование российскими оккупантами водных ресурсов полуострова, сообщила RoksolanaToday&КрымUA в Twitter.

"Засуха. Озеро Панагия – из бирюзового здесь остался только дурнуватый катамаран на дне лужи под величественными скалами и лесом Зеленогорья. На тарзанке,помните – вжууух! и плююх в ярко-бирюзово-изумрудное озеро?" – написала она.

Засуха в аннексированном Крыму

В другой публикации пользователя говорится: "Посмотрите свои фото до 2014-го – озеро Панагия в Зеленогорье было аж двадцатиметровой глубины! И виды фантастической ярко-зеленой воды... Сейчас лужа-лужей И катамаран, как насмешка".

Засуха в аннексированном Крыму

Обмеление озера связывают не только с засухой, но и с хищническим использованием оккупантами водных ресурсов Крыма для нужд российских военных и местной промышленности.

В аннексированном Крыму пересохло озеро Панагия
От уникального водоема практически ничего не осталось
Ранее глубина Панагии составляла до 20 метров
Катамаран смотрится на берегу как насмешка
Так озеро выглядело еще в 2018 году

Как сообщил OBOZREVATEL, из-за дефицита воды в аннексированном Крыму вслед за Симферопольским, Бахчисарайским районом и Алуштой водоснабжение по графику ввели в Белогорске, а Севастополь перешел в "режим повышенной готовности".

УкраинаАннексия КрымаКрым без воды