В Кропивницком директор школы подала в полицию на учеников за спасение котенка

На школьников подали в полицию за спасение котенка.
В Кропивницком директор школы написала заявление на девятиклассников, которые сломали лист шифера и отогнули часть ворот в сарае в попытках спасти застрявшего там котенка.
Она обвиняет детей в порче школьного имущества, сообщает ТСН.
Школьники рассказали, что изначально просили учителей открыть сарай, чтобы добраться к животному, однако те отказали. Поэтому они решили действовать самостоятельно.
На место сразу же прибыл охранник, а затем и директор, которая вызвала полицию. Также они публично отчитали детей, что не понравилось их родителям.
Некоторые даже предложили отремонтировать повреждения, однако руководство школы отказалось.
В полиции рассказали, что рассматривают заявление.
Родители в свою очередь также обратились к правоохранителям. Они считают, что права их детей были нарушены и они получили психологическую травму.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Австралии кот выжил после 12 минут горячей стирки с моющими средствами в стиральной машинке.
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