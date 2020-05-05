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5 мая • обновлено в 18:10
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В Кременчуге планируют запустить транспорт, несмотря на карантин

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В Кременчуге (Полтавская область) с 12 мая планируют запустить общественный транспорт без спецпропусков, несмотря на карантин.

Об этом во время заседания штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации в Кременчуге сообщил мэр Виталий Малецкий, передает "Кременчугская газета". По его словам, этого якобы требует экономика города. Вместе с тем медиков будут перевозить вне очереди.

"Планируем перевозить людей, потому что экономика заработать должна уже... Транспорт будет перевозить по количеству сидячих мест, с очередями на остановках. Вне очереди – только медики. Медиков будут возить без очереди и бесплатно. Все остальные – платить. Льготных перевозок не будет. С предпринимателями возможно возобновим компенсацию по медикам", – заявил мэр.

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При этом начальник управления транспорта Руслан Ивашина заявил, что окончательное решение будет зависеть от решения Кабинета министров.

"Если наше предложение не будет противиться решению Кабмина, то так и сделаем", – сказал Ивашина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продлили карантин до 22 мая, но с 11 мая несколько ослабят. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал план выхода Украины из карантина, который состоит из пяти этапов.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина Кременчуг
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