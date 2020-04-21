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21 апреля • обновлено в 17:12
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В Кременчуге больница скрывает данные о вспышке коронавируса: подробности властей

5.6т
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Руководство Кременчугской центральной районной больницы, где зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом, сознательно скрывает сведения о зараженных пациентах, в том числе и медработниках.

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Об этом сообщает пресс-служба Кременчугского городского совета на официальном сайте ведомства. Там подчеркивают, что в медучреждении не идут на диалог ни с властью, ни даже с лабораторным центром.

"В городе зарегистрировано 48 случаев заболевания COVID-19. Такая высокая цифра связана с тем, что вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в ЦРБ, которая расположена на территории Кременчуга... К сожалению, ее руководство не идет на сотрудничество ни с городскими властями, ни с лабораторным центром, не сообщает данные о выявленных больных среди пациентов и работников лечебного учреждения", – говорится в сообщении.

В Кременчуге больница скрывает данные о зараженных коронавирусом пациентах

В Кременчуге больница скрывает данные о зараженных коронавирусом пациентах

Отмечается, что во избежание распространения коронавируса мэр Кременчуга Виталий Малецкий обратился к жителям города, которые лечились в центральной райбольнице или посещали там больных, имевших контакт с пациентами и медицинскими работниками в период с начала апреля 2020 года. В частности, он просит людей сообщить о таких фактах своему семейному врачу или на горячую телефонную линию 1563.

"Это позволит им в первую очередь позаботиться о своем здоровье и здоровье своих родных и близких. Врачи свяжутся с ними и расскажут, как следует действовать в этой ситуации, следить за своим здоровьем. В случае необходимости будет проведено тестирование на COVID-19", – убеждают в горсовете.

В ведомстве же информируют, что в настоящее время в стационарных отделениях городских больниц Кременчуга с диагнозом пневмония сейчас находится 40 человек, у четырех – тяжелое течение болезни (у двух пациентов подтверждено COVID-19, у остальных – под вопросом). Кроме этого, в городе проводится работа по выявлению возможных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, проводится экспресс-тестирование и направляются материалы на ПЦР-исследование в Полтавский областной лабораторный центр.

"За прошедшие сутки проведено 4 экспресс-теста: 1 показал положительный результат, 3 – отрицательные. Всего с начала пандемии проведено 278 экспресс-тестов. В Полтавский областной лабораторный центр было направлено 262 образца, 217 результатов получено, 45 ожидается, 29 показали положительный результат" – отмечают в мэрии Кременчуга.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на вторник, 21 апреля, в Украине зафиксировано уже 6125 случаев заражения коронавирусом. 161 человек умер.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина Кременчуг
Тег
медики
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среди туч Солнце
среди туч Солнце
Звучит аки бред. Зачем больнице скрывать от властей цифры? Обычно все наоборот, это власть скрывает все ей неудобно. Тем более что никто не заинтересован в сокрытие это госуд больница, тут не платят за анонимность
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