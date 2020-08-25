В "красных" Черновцах после акции протеста отказались усилить карантин

Депутаты горсовета Черновцов отказались усилить карантин после протестов в городе.

В Черновцах, которые попали в "красную" эпидемическую зону, депутаты горсовета отказались усиливать карантинные ограничения.

Соответствующее решение, за которое проголосовали все присутствующие на сессии, приняли 25 августа. Об этом сообщает "Суспільне".

В частности, в городе позволили работу заведений общественного питания, торговых центров, школ и детских садов. Кроме этого, восстановят движение общественного транспорта. При этом правоохранителям рекомендовали не штрафовать предпринимателей.

Черновцы попали в "красную" зону карантина 24 августа (reachinitiative.maps.arcgis.com)

Так, в проекте решения говорится, что с соблюдением санитарных норм в Черновцах разрешено работать:

общественному транспорту в режиме спецперевозок;

вещевым рынкам, магазинам, торговым комплексам и кинотеатрам;

заведениям питания, при условии, что в зале будет не более 20 человек и 10 кв. м площади на одного человека;

садикам и учреждениям среднего и дошкольного образования.

Проект решения предусматривает введение запрета только на работу развлекательных зон в торговых комплексах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 августа в Черновцах, которые попали в "красную" карантинную зону, местные предприниматели устроили акцию против введения в городе жестких карантинных ограничений. Участники митинга возле здания ОГА требовали, чтобы власти не усиливали ограничения работы заведений общественного питания, магазинов и ТЦ.

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