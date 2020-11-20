В Киеве сообщили о минировании ЦУМа: всех эвакуировали
3 ноября из-за сообщения о минировании эвакуировали посетителей ТРЦ "Глобус"
На месте происшествия работали специалисты-взрывотехники
В ходе проверки территории взрывоопасных предметов обнаружено не было
В Киеве на линию 102 поступило сообщение о минировании ТРЦ на улице Крещатик, 38.
Об этом сообщается в Telegram-канале патрульной полиции Киева. Посетителей эвакуировали, проводится проверка (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Согласно карте, по этому адресу в столице находится ТРЦ "ЦУМ".
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что 13 ноября здание Верховной Рады Украины из-за введения карантина "заминировала" 52-летняя киевлянка. Позвонив в полицию, женщина сначала выясняла, что будет закрыто во время карантина выходного дня, а затем заявила о заложенной в парламенте бомбе. Впоследствии выяснилось, что женщина-"минер" якобы состоит на учете в психоневрологическом диспансере.