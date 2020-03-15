В Киеве начали предлагать тест на коронавирус за 16 тыс. грн: разгорелся скандал

В Киеве частная клиника Eurolab заявила, что имеет в наличии экспресс-тесты для выявления коронавируса COVID-19. Они оказались очень дорогими, что крайне возмутило украинцев.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте медучреждения. При этом пользователи Facebook начали возмущаться заоблачной ценой на такую "процедуру" и тем, насколько быстро клиника ее меняет.

Так, украинка Виолетта Лисина пишет, что 14 марта тест стоил 1400 гривен и результаты можно было получить через 30 минут на электронную почту. А Нина Мищенко в комментариях под ее постом сообщила, что стоимость тестирования почти сразу же взлетела до 16 000 гривен.

Eurolab предлагает пройти тест на коронавирус за 16 тыс. грн

"Но есть одно "но". Тест корректен только в острой фазе заболевания. То есть в качестве превентивной меры он не годится, так как не выявляет вирус в "спящем режиме" у возможных переносчиков. Тест, который выявляет вирус у переносчиков, тоже бывает. Он стоит порядка 19 тыс. грн и в доступе обывателю, насколько поняла, его нет", – пишет Лисина.

Eurolab предлагает пройти тест на коронавирус eurolab.clinic

На это пользователь соцсети Артем Кочерян отметил, что медицинская лаборатория "Діла" объявила, якобы в Украине существует лишь одна лаборатория, имеющая в распоряжении тесты на коронавирус. И это, по его словам, совсем не Eurolab.

Eurolab предлагает пройти тест на коронавирус за 16 тыс. грн

Примечательно, что тем временем в Чехии в условиях ситуации с коронавирусом медицинские компании ведут себя совсем иначе. Например, чешский производитель текстиля Adler Czech предложил государству свои производственные мощности для производства медицинских масок и заявил, что продаст их по себестоимости, не претендуя на прибыль.

Комментарии украинцев Facebook/Violetta Lisina

Комментарии украинцев Facebook/Violetta Lisina

Как передает "Европейская правда", член наблюдательного совета и акционер компании Мартин Гаусенблас сообщил, что предприятие готово производить до 2 миллионов масок ежедневно. Он призвал другие компании и частных лиц взять на себя ответственность и помочь преодолеть критическую ситуацию, вызванную пандемией COVID-19.

"Подумайте, как вы можете помочь обществу. Пожалуйста, сейчас не время загребать деньги. Каждый может помочь собственным делом", – написал Гаусенблас на своей странице в Facebook..

Комментарии украинцев Facebook/Violetta Lisina

Комментарии украинцев Facebook/Violetta Lisina

Комментарии украинцев Facebook/Violetta Lisina

Как сообщал OBOZREVATEL, выявить наличие коронавируса COVID-19 в организме человека можно с помощью экспресс-тестов и ПЦР-исследования. О том, какие из них есть в наличии в нашей стране и как они работают, рассказал исполняющий обязанности председателя Центра общественного здоровья при Минздраве Игорь Кузин.

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