В Киеве известному автогонщику разбили уникальную машину: момент попал на видео

Волонтеру и автогонщику Алексею Мочанову разбили уникальный автомобиль Lincoln Conti Mark VI 1983 года выпуска.

Как написали в сообществе Los Solomas, ДТП произошло 1 ноября на Соломенской площади. Автомобиль Линкольн был припаркован у дороги (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу доконца).

Неизвестный решил развернуться через двойную сплошную не доехав 150 метров до разворота. В результате, он не вписался в поворот и врезался в дверь уникальному авто.

После инцидента авто скрылось с места происшествия и сбежавший водитель так и не объявился.

Алексею Мочанову разбили уникальный Lincoln Conti Mark VI

Сам Мочанов на своей Facebook-странице показал видео случившегося. Он отметил, что автомобиль сильно поврежден, если учесть вес и "глубину" двери. Также гонщик добавил, что виновника аварии сняли камеры видеонаблюдения. Он призвал его не скрываться.

"Тебя, кретин, как на ладони сняло несколько камер наружного наблюдения, включая камеры с жилого комплекса, диппредставитьельства, банка - всё в момент столкновения.

И ещё ты попал в кадр с увеличением номера в момент отъезда, когда ты, потеряв элементы бампера, включая чёрную крышку омывателя фар, даже не выйдя из машины, сдал задом и уехал по Соломенской вниз, навстречу камерам ещё одного жилого комплекса, Привата и Евролаба", - написал Мочанов.

Как писал OBOZREVATEL, украинский шоумен Вадим Мичковский, более известный под сценическим псевдонимом Дядя Жора, 23 мая стал жертвой воров в Киеве - у него ограбили автомобиль.

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