В Киеве из-за врачебной ошибки умерла 35-летняя жена экс-министра здравоохранения

В Киеве через месяц после операции по удалению камней из желчного пузыря в частной клинике из-за врачебной ошибки умерла жена экс-министра здравоохранения Александра Квиташвили 35-летняя Анастасия Островская.

Подробности этого случая описаны в материале OBOZREVATEL. Оказалось, что директор медучреждения был другом семьи Квиташвили.

Операцию проводили без разреза лапороскопическим способом. Она должна была занять 40 минут, но продлилась 5 часов из-за того, что хирурги случайно перерезали сосуд, который питал печень.

После недели реабилитации пришлось делать еще одну операцию из-за проблем с дренажами.

Спустя неделю Островскую снова положили на хирургический стол, а еще через день провели четвертую операцию. Девушку ввели в наркотический сон и провели ряд реанимационных действий, которые не увенчались успехом. Вечером 9 ноября женщины не стало.

Пока неизвестно будет ли семья умершей предпринимать какие-то действия, чтобы наказать виноватых в нелепой смерти родного человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривне 39-летняя женщина умерла после плановой операции на щитовидной железе – она впала в кому на 13 дней и в себя больше не приходила.