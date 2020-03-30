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30 марта • обновлено в 13:19
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В Киеве часть туристов, прилетевших с Бали, "сбежала" от обсервации прямо из-под отеля

2.4т
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Часть украинцев, которые 30 марта прилетели в Киев из Дохи и должны были отправиться на обязательную обсервацию из-за пандемии коронавируса, сбежала из автобуса после того как их привезли к столичному отелю.

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Как сообщили в Telegram-канале PavlovskyNews, один из вернувшихся украинских туристов сообщил, что их на автобусах привезли из аэропорта "Борисполь" к отелю "Козацкий" на Майдане, после чего сказали "делать, что хотят".

В ответ на это, часть граждан просто разъехалась, пообещав придерживаться самоизоляции.

В Киеве часть туристов, прилетевших с Бали, "сбежала" от обсервации прямо из-под отеля

Еще часть людей поехала в отель "Пуща", где большинство написали отказ от обсервации и соглашение на добровольную самоизоляцию. Полиция предупредила, что по адресу могут проверить в любое время и тогда уже будет не административная, а криминальная ответственность.

Третья часть людей до сих пор находится в самолете, окруженном Нацгвардией. Известно, что на одном борту еще 30 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Киев
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