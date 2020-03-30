В Киеве часть туристов, прилетевших с Бали, "сбежала" от обсервации прямо из-под отеля

Часть украинцев, которые 30 марта прилетели в Киев из Дохи и должны были отправиться на обязательную обсервацию из-за пандемии коронавируса, сбежала из автобуса после того как их привезли к столичному отелю.

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Как сообщили в Telegram-канале PavlovskyNews, один из вернувшихся украинских туристов сообщил, что их на автобусах привезли из аэропорта "Борисполь" к отелю "Козацкий" на Майдане, после чего сказали "делать, что хотят".

В ответ на это, часть граждан просто разъехалась, пообещав придерживаться самоизоляции.

Еще часть людей поехала в отель "Пуща", где большинство написали отказ от обсервации и соглашение на добровольную самоизоляцию. Полиция предупредила, что по адресу могут проверить в любое время и тогда уже будет не административная, а криминальная ответственность.

Третья часть людей до сих пор находится в самолете, окруженном Нацгвардией. Известно, что на одном борту еще 30 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

часть украинских туристов, которые 30 марта около 02:20 прибыли двумя рейсами из Бали через Доху (Катар), поместили на обсервацию в отель "Козацький" в самом центре Киева.

Украинцы уже показали первые кадры из отеля – в кранах течет ржавая вода и нельзя приносить свою еду.

Большинство же пассажиров устроили бунт и отказались от принудительного карантина, так и оставшись на борту лайнеров.

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