Це мала би бути новина тижня:

Два наші кораблі, пошуково-рятувальне судно "Донбас" і морський буксир "Корець" зайшли в Азовське море, без інцидентів минувши Керченську протоку. Це перший прецедент, коли українські ВМС змогли перекинути кораблі до Азова морем, через Кримський міст. Від нього їх супроводжували МБАКи "Лубни" і "Кременчук", які були доставлені в порт сушею і 10-11 вересня були спущені на воду в Бердянську.

Весь процес переходу плавзасобів ВМСУ супроводжував розвідувальний літак ВПС США Boeing RC-135V. У такій обстановці росіяни не осмілились блокувати кораблі, але супроводжували їх цілим флотом у складі 6 катерів і кораблів - їх добре видно на фото).

Завдяки цим двом суднам формація, яку ми умовно називаємо "Азовська флотилія" (звучить круто :D) поповнилась двома одиницями. Доволі умовно, бо "Донбас" слугуватиме плавучою базою до моменту розбудови потрібної інфраструктури в Бердянську, який визначений новою базою ВМСУ в регіоні.

Таким чином, окрім катерів Маріупольського прикордонного загону, на Азові маємо два МБАКи, умовно станціонарний "Донбас", "Корець", "Лубни" і "Кременчук". На суші ж: 501 та 503 батальйони 36 бригади МП, у Бердянську та Маріуполі, щонайменше. Звісно, можна похіхікать зі словами "а що ті два МБАКи зможуть проти російського флоту? профанація" ітд. Але протягом усього літа ми чекали бодай якоїсь реакції на створену росіянами кризу на Азові. І якщо на дипломатичному напрямку відповідні заходи, гмм, трохи розчарували, то станом на зараз ЗС/ВМСУ зробили, мабуть, по максимуму можливого. На що вистачило сил і засобів. Це радує.

Тепер флотилію і МП на Азові треба підсилювати, а МБАКи зможуть бодай тримати катери ФСБ на пристойній відстані від портів Маріуполя та Бердянська.

P.S. Величезний респект команді MIL.IN.UA - за оперативну подачу новин по темі, "підпільні" фото проходження кораблів :D.