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27 мая • обновлено в 13:21
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В Карпаты вернулся мороз и метели. Поразительное фото

1.4т
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В украинских Карпатах в среду, 27 мая, вновь наблюдается зимняя погода: температура воздуха в некоторых местах снизилась ниже нуля, и даже бушевали метели.

Соответствующее фото с горы Поп Иван опубликовали на странице Черногорского горного поискового-спасательного поста в Facebook.

Снег на горе Поп Иван

Снег на горе Поп Иван

Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста

"По состоянию на 09:20 27 мая 2020 года на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -1°С, ветер северо-восточный 11 м/с, облачно, туман, ограниченная видимость до 50 м, метель", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карпаты Погода в Карпатах
Место
Украина
Тег
Карпаты
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