В Карпатах заметили необычную аномалию: синоптики прояснили суть

За последний снеголавинный сезон в Карпатах не сошло ни одной лавины. Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста

Снеголавинный сезон 2019-2020 года в украинских Карпатах оказался аномальным по всем показателям, там не произошло ни одной лавины из-за малоснежной зимы.

Об этом сообщили на Facebook-странице снеголавинной ситуации в украинских Карпатах. Украинский гидрометцентр и региональные центры по гидрометеорологии выпустили совместный отчет.

Зимний сезон в украинских горах был теплым, малоснежным и кратковременным.

"В Карпатах снеголавинный сезон 2019-2020 года был аномальным за весь период наблюдений по всем параметрам: как по высоте снежного покрова, так и за температурным режимом, осадками и другими параметрами. В течение снеголавинного сезона не зафиксировано схождения ни одной лавины", – сказано в отчете.

Причиной отсутствия лавин, кроме малоснежной зимы, синоптики назвали зарастание склонов гор кустарниковыми растениями.

Кроме того за весь сезон не наблюдалось серьезных снегопадов и значительных метелей. Интенсивность оттепели была недостаточно высокой.

Также синоптики ни разу не объявляли IV и V уровни снеголавинной опасности.

В украинских Карпатах отметили аномалию Facebook снеголавинной ситуации в украинских Карпатах

За весь снеголавинный сезон не сошло ни одной лавины Facebook снеголавинной ситуации в украинских Карпатах

Синоптики объяснили аномалию малоснежной зимой и заростанием склонов гор кустарниками Facebook снеголавинной ситуации в украинских Карпатах

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских Карпатах 27 мая наблюдалась зимняя погода: температура воздуха в некоторых местах снизилась ниже нуля, и даже бушевали метели.