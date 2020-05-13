Украинцы пашут в Европе по 12 часов в грязи и за копейки: почему Запад загнется без заробитчан

В Польше бьют тревогу – из-за оттока украинцев в стране некому работать. На носу сезон сбора клубники, малины, вишни – на полях и теплицах обилие товара, а рабочих рук не хватает.

Но и украинские заробитчане сейчас в невыгодном положении. Многие вернулись домой, а попасть обратно сложно. К тому же без обсервации не обойтись.

Какова ситуация на западном рабочем фронте и почему жизнь украинцев на чужбине не мазана медом – разбирался OBOZREVATEL.

Европа ждет

Май – период активной работы в сельском хозяйстве. Последние годы в Польше, Чехии и других странах Европы большую часть тяжелого труда выполняли именно украинские заробитчане. Только по официальным данным Нацбанка, в 2019 году в одной лишь Польше физически работали около 1 млн наших соотечественников.

Из-за пандемии коронавируса многие из них вернулись домой. Также немного статистики – в середине апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с начала карантина в страну приехало 2 млн трудовых мигрантов.

Именно поэтому дефицит рабочей силы уже чувствуется в некоторых странах Европы. Специалист по трудоустройству в Чехии и Польше Антон Иовенко поясняет – Варшава отсылает официальные письма в агентства по поиску с кадров, обещает максимальную помощь. Той же клубники на полях и плантациях много, а если урожай упадет, то ее стоимость на рынке взлетит. Это не выгодно абсолютно всем.

Официальное письмо от 21 апреля

"Спрос очень велик. Границу с Украиной пересекать можно, если ты едешь на работу. Но есть условие 14-дневной обсервации. Говорят, что работники могут ее пройти прямо на месте, но я себе это тяжело представляю. Даже если человек условно живет в поле, то ему нужно доставлять еду, общаться с коллегами. Вы же понимаете, если из них кто-то один с вирусом, то другие почти 100% будут заражены", – рассказывает OBOZREVATEL Иовенко.

Украинец Иван Знайко, ранее работавший в агентстве Biznes i Turystyka, дополняет, многие местные фирмы по поиску кадров просто забиты заявками от фермеров. Они не хотят терять доход, а рук не хватает. Ищут людей не только из Украины, но из стран Балтии, а также Молдовы.

"Проблема сейчас в границе. Слишком мало пунктов пропуска и агенствам затратно организовать автобусы, чтобы привезти наших в Польшу. Есть проблемы с бюрократией, визами, оформлением. В июне вроде как ожидается улучшение, ведь Украина может открыть границы, а в Польше пойдет 3-й или 4-й этапы снятия карантина. Насколько знаю, на рынке сейчас паника, ведь фирмы по рекрутингу потеряли свой главный доход – им платили за работника, и если он спокойно трудился 2-3 месяца, то им еще и доплачивали проценты. Сейчас тут полный голяк", – рассказывает OBOZREVATEL Иван.

Европа нуждается в украинцах

Он также считает, что из-за более серьезных проблем с коронавирусом на западе Украины, работодатели будут искать заробитчан с центра или юга страны. Там ситуация с распространением болезни выглядит более оптимистично.

Важно подчеркнуть – сейчас проблему для пересечения границы создает именно обсервация. Как рассказали ранее OBOZREVATEL в Госпогранслужбы, ее практически никак не избежать. Поэтому прибывшие в страну обязаны пробыть в Украине две недели в изоляции. Лишь после этого они имеют право покинуть страну.

Но и этого не останавливает официальные учреждения. Например,оформить рабочую визу в ту же Польшу можно было еще с 4 мая. Консульства принимают только документы с целью получения украинцами виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок.

Президент Владимир Зеленский и вовсе заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу, если страна, куда они едут, предоставит им контракт на работу хотя бы на три месяца. Проще говоря – при большом желании покинуть страну и уехать на заработки сейчас можно. Но без трудностей здесь точно не обойтись.

Работа в нечеловеческих условиях

Вакансий на отечественных сайтах работы за пределами страны хоть отбавляй. Нескольких минут поиска в Google достаточно, чтобы найти с десяток вакансий в Германии, Латвии, Польше, Чехии, Эстонии и других странах Европы.

Список вакансий регулярно обновляется Eurorabota

Обычно в таких объявлениях обещают приличную зарплату и неплохие условия проживания. Но не все так просто. Антон Иовенко рассказывает – часто приходится работать в тяжелых условиях. В дождь, жару или в грязи по 10-12 часов в сутки.

"Здесь очень повезет тем, кто физически силен и имеет опыт работы на земле. В объявлениях вы часто можете прочесть о зарплате в среднем 14 зл/час, но и это не всегда. Все зависит от работоспособности сотрудника, ведь деньги платят не за время, а за количество собраного продукта. Например, если вы собрали за смену 100 ведер клубники, то заработаете неплохо. А вот если 50 – то получатся копейки. Вы ж учитываете, что на каждой фирме есть свои нормы по сбору. Поэтому человеку без опыта придется пару дней научиться, чтобы быть максимально эффективным", – рассказывает Антон.

Не все хорошо бывает и с жильем, а также питанием: "Обычно дают хостел, комнату на 4-8 человек, а то и больше. Все зависит от размера комнаты. С питанием аналогично. Также для Польши большой минус в том, что платят не евро", – подытожил Иовенко.

Без физической и моральной подготовки заработать деньги очень сложно

Поэтому такой работы избегают сами поляки. Во-первых, за 14 злотых никто впахивать круглые сутки не будет. Местным нужно больше, да и в плане условий труда они намного больше защищены. В случае ЧП на производстве работодатель не сможет выкрутиться и будет нести ответственность, помогать. С украинцами все проще, случаев саботажа со стороны как властей, так и местных предпринимателей хватает.

Во-вторых, есть прекрасная альтернатива – Германия, Нидерланды, Скандинавские страны. Там уровень зарплат выше, платят в евро.

Правда, на фоне неразберихи на местных рынках труда многие чехи и поляки вынуждены возвращаться домой, работать и ждать открытие границ. "Да, поляки едут домой. Да, они тоже будут собирать малину, клубнику, потому что ничего другого нет. Но как только совместные границы Польши и Германии откроются (вчера например Польша и Литва открыли ) – вернутся обратно, ведь там платят в 5-6 раз больше", – подчеркнул Иван Знайко.

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