В Кабмине объяснили, почему срочно закрыли иностранцам въезд в Украину

Украина решила закрыть свои границы для некоторых категорий иностранных граждан на день раньше (28-го, а не 29-го августа), чтобы уберечь их и украинцев от COVID-19.

А также, чтобы не допустить нарушения законодательства на границе. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, решение ускорить срок введения ограничений на въезд для иностранцев было непростым. Его рассматривали с несколькими министерствами.

Они, в частности, выразили обеспокоенность, что в период, который был объявлен ранее, будут совершены те или иные правонарушения коррупционного характера. Например, быстрый въезд на территорию Украины лиц, которые не имеют такого права.

"Поэтому решили ускорить этот процесс и быстрее запустить карантинные ограничения", – отметил Немчинов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кабинет министров Украины закрыл с 29 августа и до конца сентября въезд в страну иностранцам, кроме тех, кто имеет документы на проживание, и ряда других категорий.

Однако вскоре, по решению правительства, эту дату перенесли и в 00:00 28 августа закрыли въезд в Украину иностранцам в связи с эпидемиологической ситуацией.

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