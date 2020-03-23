В Ивано-Франковске умерла еще одна женщина: подозревают коронавирус

В областной инфекционной больнице Ивано-Франковска 23 марта скончалась еще одна 65-летняя женщина. У нее подозревают коронавирус.

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Об этом в видеообращении на Facebook заявил мэр города Руслан Марцинкив. Он отметил, что умершая была из села Чукаловка (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сейчас анализы умершей переданы в Киев. Окончательная причина ее смерти будет известна 24 марта. Глава города добавил, что еще один человек попал в больницу с серьезными подозрениями на инфекцию.

"Есть еще один неприятный случай: в одну из поликлиник города обратился человек с достаточно плохими симптомами, он был госпитализирован в областную больницу, вместе была еще семья из трех человек. Достаточно большое подозрение, что там есть коронавирус. Не дотягивайте до последнего, если у вас уже есть симптомы, а сразу обращайтесь к врачу. Также все, кто вернулись из-за границы, – позвоните на горячую линию, чтобы вам оказали квалифицированную помощь", – обратился к горожанам Марцинкив.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Ивано-Франковске уже пять человек заразились коронавирусом. Из них двое – медики, которые контактировали с больным пациентом. Остальные трое были контактными лицами с первой жертвой болезни в городе.

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