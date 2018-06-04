В храме Мадрида спели гимн Украины: впечатляющее видео

В одном из храмов испанского Мадрида спели гимн Украины.

Соответствующее видео опубликовала в Twitter Ирина Белковская.

"Гимн Украины в Мадриде. Извините, сначала стояла неподвижно, а потом не удержалась, записала часть", - прокомментировала автор.

Гімн України в Мадриді.Вибачте,спочатку стояла нерухома,а потім не здержалася,записала частину pic.twitter.com/MLoyICaF0s — Iryna Byelkovska (@ByelkovskaIryna) 3 июня 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, музыканты переняли опыт Америки и сыграли рок-гимн Украины.