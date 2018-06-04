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В храме Мадрида спели гимн Украины: впечатляющее видео

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В одном из храмов испанского Мадрида спели гимн Украины.

Соответствующее видео опубликовала в Twitter Ирина Белковская.

"Гимн Украины в Мадриде. Извините, сначала стояла неподвижно, а потом не удержалась, записала часть", - прокомментировала автор.

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Место
ИспанияМадрид
Объект
гимн Украины
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