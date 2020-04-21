В Харькове женщина гуляла по улице с мертвой кошкой в руках. Очевидцы сообщают, что она убила её прямо на улице.

Видео опубликовано на Facebook-странице Министерства внутренних дел Украины. На ролике видно, что с женщиной общаются полицейские, а она агрессивно на них реагирует.

"Мы стараемся не показывать сцены жестокости, чтоб уберечь ваши нервы и не портить настроение. Но, знаете, надоело. Страна должна знать, что такое зло", – написали на странице министерства.

По их словам, женщина вела себя неадекватно и в итоге её госпитализировали. Также решается вопрос о возбуждении против неё дела.

В Telegram-канале "Харьков тут ПЗДЦ" рассказали о сообщениях очевидцев. По их словам, женщина якобы убила животное прямо во дворе. Также с ней изначально был мужчина, который её бил и требовал, чтобы она выбросила кошку. Но он ушел, после прибытия на место наряда полиции.

Сообщения очевидцев Telegram-канал "Харьков тут ПЗДЦ"

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