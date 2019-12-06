В Харькове задержали "вора в законе" из РФ: все подробности и фото

В Харькове силовики задержали прибывшего из России "вора в законе" по кличке "Миндия Гальский".

Как сообщает пресс-служба МВД в Facebook, в Украину он приехал, чтобы восстановить свое влияние.

"Миндия Гальский" прибыл в Харьков с РФ и планировал встретиться с криминальными элементами, чтобы восстановить свое влияние и определиться с направлениями будущей "деятельности". Однако полицейские, установив его местонахождение, задержали "вора", тем самым помешали его планам", – говорится в сообщении.

В Харькове задержали "вора в законе" из России

После всех процедур, представители миграционной службы будут обращаться в суд о принудительном его выдворение за пределы Украины с запретом въезда.

Правоохранители сообщают, что в 2013 году в Санкт-Петербурге с согласия братьев Булискерия (Ика и Ливан "Галльские") Миндия получил статус "вора в законе".

Кроме того, он в криминальной среде является так называемым "крестным отцом" "вора в законе" известного как "Тенго Гальский (Питерский)". Тенго был задержан 14 ноября на трассе Киев-Чоп в Ровенской области. Он направлялся из Львова в столицу, чтобы обсудить вопрос относительно сфер его влияния на территории страны.

В Харькове задержали "вора в законе" по кличке "Миндия Гальский" Facebook \ ВМС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на территории одного из комплексов отдыха Хмельницкого правоохранители помешали преступной "сходке", на которой поздравляли "вора в законе", и задержали 19 человек.

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