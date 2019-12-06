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6 декабря • обновлено в 13:49
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В Харькове задержали "вора в законе" из РФ: все подробности и фото

1.4т
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В Харькове силовики задержали прибывшего из России "вора в законе" по кличке "Миндия Гальский".

Как сообщает пресс-служба МВД в Facebook, в Украину он приехал, чтобы восстановить свое влияние.

"Миндия Гальский" прибыл в Харьков с РФ и планировал встретиться с криминальными элементами, чтобы восстановить свое влияние и определиться с направлениями будущей "деятельности". Однако полицейские, установив его местонахождение, задержали "вора", тем самым помешали его планам", – говорится в сообщении.

В Харькове задержали "вора в законе" из России

В Харькове задержали "вора в законе" из России

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После всех процедур, представители миграционной службы будут обращаться в суд о принудительном его выдворение за пределы Украины с запретом въезда.

Правоохранители сообщают, что в 2013 году в Санкт-Петербурге с согласия братьев Булискерия (Ика и Ливан "Галльские") Миндия получил статус "вора в законе".

Кроме того, он в криминальной среде является так называемым "крестным отцом" "вора в законе" известного как "Тенго Гальский (Питерский)". Тенго был задержан 14 ноября на трассе Киев-Чоп в Ровенской области. Он направлялся из Львова в столицу, чтобы обсудить вопрос относительно сфер его влияния на территории страны.

В Харькове задержали "вора в законе" по кличке "Миндия Гальский"

В Харькове задержали "вора в законе" по кличке "Миндия Гальский"

Facebook \ ВМС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на территории одного из комплексов отдыха Хмельницкого правоохранители помешали преступной "сходке", на которой поздравляли "вора в законе", и задержали 19 человек.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Харьков
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Чан Джеки
Чан Джеки
ПУТИН ИХ СЕГОДНЯ КРЫШУЕТ
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
В СБУ могли бы потихоньку и терять таких чертей, неужели нет спецподразделения, так создайте. Грохнули, закопали - и нет черта...
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Махно Володимир
Махно Володимир
так вроде как этого Миндия опустили на зоне! как вообще из петуха сделали вора в законе??? или вор в законе это и есть дырявый?!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Махно Володимир, спроси его самого...
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