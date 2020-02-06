В Харькове возле остановки нашли человеческий скелет. Фото 18+

В Харькове по улице 12 Апреля в районе тракторного завода (ХТЗ) обнаружены человеческие останки.

Жители Харькова, которые нашли кости, полагают, что они могут принадлежать бездомному, пишет телеграм-канал "Типичное ХТЗ" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца новости).

По словам очевидцев, находка была обнаружена на кругу троллейбуса №3.

Череп, найденный возле остановки в Харькове Типичное ХТЗ/Telegram

В свою очередь в полиции местному изданию Vgorode уточнили, что о находке им сообщили в среду, 5 февраля, в 10:50.

"По адресу выезжали патрульные и следственно-оперативная группа. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины", – отметили правоохранители.

Бедро, найденное возле остановки в Харькове Типичное ХТЗ/Telegram

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