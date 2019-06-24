"Офицеры, россияне!" В Харькове военные выпускались под песню Газманова: видео

В Харькове выпускники Академии Национальной гвардии станцевали со своими близкими под пропагандистскую песню российского певца Олега Газманова "Господа офицеры".

Подтверждающее видео появилось в Instagram жены одного из выпускников, о чем рассказал бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора", общественный активист Сергей Стерненко. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом. За Россию и свободу до конца! Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет, заставляя в унисон звучать сердца!" – прозвучало в композиции.

Выпускник, жена которого показала видео Еспресо

По данным Стерненко, инцидент произошел в в/ч 3005. "Если выпускники танцуют под эту песню, от кого они будут нас защищать во время российско-украинской войны?" – возмутился он, отметив, что военные присягают на верность Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле здания Верховной Рады в субботу, 22 июня, прошел митинг приверженцев "русского мира". Пенсионеры пришли с портретами советских диктаторов и пели песни СССР.

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