В Харькове 23 июля скончался 39-летний мужчина, у которого диагностировали коронавирус. Во время лечения у пациента случился инсульт, однако скорая якобы целый день возила его по городу в поисках профильной больницы.

Об этом в Facebook рассказал блогер Александр Ружанский. По его словам, мужчину госпитализировали в больницу №22 с COVID-19 и высокой температурой, а еще через несколько дней произошел тяжелый инсульт. Поскольку данное медучреждение не является профильным в лечении инсультов, то пациента решили перевезти в другую больницу.

"На специализированной скорой (для зараженных ковидом, а не для инсультников и сердечников) его привезли сначала в одну харьковскую больницу. (А вопрос медицинской помощи при инсульте – это обычно вопрос максимум нескольких часов). Он еще был в сознании и дышал самостоятельно. В этой больнице парня принимать отказались, потому что у него COVID-19! После неудачи в первой больнице, парня повезли еще в одну харьковскую больницу... Но и в этой больнице его тоже принимать отказались (хотя возможность и условия были)... Потому что парень из райцентра области, а это больница городская, и его надо везти в этот райцентр", – рассказал Ружанский.

По его словам, врачей уговаривали принять пациента, однако они все равно отказались.

"Поскольку это продолжалось почти целый день, организм больного без необходимого медицинского вмешательства практически не выдержал, парень потерял сознание и впал в кому прямо в машине скорой, после чего врачи скорой вынуждены были вернуться в инфекционку, где парня было положено в реанимацию и подключено к ИВЛ", – рассказал Ружанский.

В Харькове умер мужчина с COVID-19: "скорая" весь день возила его в поисках больницы

В Харькове умер мужчина с COVID-19: "скорая" весь день возила его в поисках больницы

В Харькове умер мужчина с COVID-19: "скорая" весь день возила его в поисках больницы

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 24 июля, в Украине официально подтверждены 62 823 случая коронавирусной инфекции. Из них 972 – обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умер уже 1 571 человек (+20 за сутки), а 34 886 пациентов (+886) полностью побороли болезнь.