В Харькове снова протестовали против карантина выходного дня. Фото и видео
Правительство Украины вместо адаптивных утвердило общенациональные карантинные меры
Они будут действовать в течение трех недель – с 14 по 30 ноября
Это вызвало возмущение представителей бизнеса
Предприниматели Харькова и области 13 ноября продолжили протесты против введения карантина выходного дня.
Сначала несколько сотен местных предпринимателей вышли к зданию Харьковской облгосадминистрации, пишет "Суспільне Новини". После того как из ОГА к протестующим никто не вышел, они переместились к зданию Главного управления полиции Харьковщины, а потом в ближайший сквер (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
В акции протеста приняли участие около 1,5 тыс. человек – рестораторы, представители кинотеатров, фитнес-клубов, ТРЦ, ивент-агентств. По дороге между локациями люди стучали в кастрюли и сигналили из машин.
Протестующие принесли с собой плакаты с надписями "Напоминаем, медицина финансируется из наших налогов", "Хотим работать", "40% закрыты уже навсегда" и другие.
Люди озвучили два основных требования к власти. Во-первых, они не готовы к карантину выходного дня, поскольку зарабатывают именно в выходные, в будни торговли нет. Во-вторых, предприниматели против обязательного введения кассовых аппаратов.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что по всей стране прошли акции протеста предпринимателей против введения правительством так называемого карантина выходного дня.