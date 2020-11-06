'Количество больных – сумасшедшее': в Харькове пациенты с COVID-19 выстраиваются в очередь за кислородом

В Харькове, как и во многих городах Украины, не хватает кислорода для лечения больных коронавирусом. Пациенты вынуждены ждать, когда освободится койка с кислородом. А для самых тяжелых скорые часами ищут свободное место. В то же время бизнесмены распродают дефицитные кислородные концентраторы по завышенной цене.

Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Ситуация в Харькове сейчас напоминает ту, что была в Италии весной, когда за спасительным кислородам людям приходилось буквально выстраиваться в очередь.

Например, в Харкове, в областной инфекционной больнице в приемном отделении, в ожидании места в палате, людям дают подышать кислородом из концентратора. Пока не освободится место в палате, где есть так называемые стационарные кислородные точки.

"У нас постоянно не хватает кислорода, мы живем в этом кризисе. Вот сейчас идут работы по монтажу кислородных бочек, которые позволят нам расширить количество кислородных точек в больнице. Вы же понимаете, что далеко не всем пациентам подходят кислородные концентраторы. Если сатурация до 87-88, еще можно. Но если ниже, скажем 85-70, то только стационарная точка с кислородом.

А количество больных, тяжелых больных, просто сумасшедшее. Поэтому у нас идет постоянная ротация. Если кому-то стало лучше на кислородной точке, то его переводят на концентратор, а на его место кладут тяжелого пациента. Кому-то стало лучше на концентраторе, его снимают, тут же подключают туда другого пациента. Порой одним концентратором пользуются одновременно два человека, для этого есть специальные раздвоители. Но бывают случаи, когда с концентратора сняли, а вскоре человеку стало плохо, его переводят назад. И так постоянно", – рассказывает OBOZREVATEL заместитель главного врача Харьковской областной инфекционной больницы Валентина Маслова.

Она говорит, что пока ситуация не дошла до такого уровня, когда придется выбирать, кого спасать, а кого нет. "Нет, сейчас не такое положение. Да и без специального решения, без протокола мы такого делать не будем. И это вообще негуманно, возраст – не повод отказывать в спасении. Всегда будем искать выход для каждого больного человека", – уверяет Маслова.

Сейчас в этом медучреждении срочно устанавливают так называемые бочки с кислородом, которых хватит на 300 больных. Бочку бесплатно предоставила одна из частных фирм. "От них кинут воздушные трассы и откроют еще несколько точек в палатах для тяжелобольных. Но за один день этого не сделать, нужно время. Каждый день из больницы выписывают тех, кто выздоровел. Но каждый день появляются пациенты, состояние которых утяжеляется. Поэтому на место выписанного тут же приходит тот, кому хуже.

Приезжают скорые и привозят людей со своими кислородными концентраторами! Но ведь если пациент тяжелый, то концентратор уже не поможет. Ему нужно подавать кислород под высоким давлением. И только стационарно", – рассказывает волонтер Наталья Попова.

Скорые, которые привозят тяжелых пациентов в ковидные больницы, если нет койки с подведенным кислородом, вынуждены разворачиваться и искать другую больницу, где есть хотя бы одно свободное место.

Такие бочки с кислородом нужно устанавливать не только одной больнице, они нужны практически в каждом медучреждении, где лечат ковидных больных. Только так можно избежать полного коллапса системы.

К слову, сейчас купить кислородный концентратор можно через интернет за 50-60 тысяч гривен. Говорят, что бизнесмены не везут их в больницы, потому что медучреждение может купить его по 40 тысяч. А украинцы, кому необходимо это устройство, готовы выкладывать, сколько попросят.