В Харькове отказались закрыть школы даже после попадания в "красную" зону

В Харькове продолжат работу школы, несмотря на то, что город попал в "красную" зону карантину из-за увеличение количества больных коронавирусом.

Как заявил первый заместитель мэра города Игорь Терехов, на каникулы учеников не будут отправлять досрочно. Об этом он сказал на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает "Интерфакс-Украина".

"По постановлению Кабинета министров и по вчерашнему заседанию (Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 15 октября. – Ред.) школы нам не предписано закрывать вообще, поэтому они как работали, так и работают..." – отметил чиновник.

По его словам, каникулы у учеников начнутся по расписанию, если не будет никаких других нормативно-правовых документов, обязывающих местную власть закрыть школы раньше.

При этом Терехов подчеркнул: если родители не хотят вести детей в учебные заведения, они могут этого не делать.

"Мы настаивать не будем с учетом эпидемиологической ситуации", – пояснил он.

Также заместитель мэра Харькова добавил, что спортклубы города смогут продолжить работать при условии соблюдения всех карантинных ограничений и санитарных требований – масочный режим, социальная дистанция, наличие дезинфицирующих средств и т. д.

Напомним, что Харьков и область лидирует в списке регионов Украины по наибольшему количеству выявленных за сутки случаев COVID-19. Так, 15 октября этот диагноз там подтвердили еще у 544 жителей края.

Как сообщал OBOZREVATEL, в социальной сети Facebook показали условия, в которых лечатся больные в городе Купянске Харьковской области. Был опубликован снимок, на котором видно, что пациенты лежат в коридорах медучреждения.