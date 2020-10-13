В Харькове отказались досрочно отправить школьников на каникулы

Городские власти Харькова отказалась выполнять рекомендации Министерства образования и науки о досрочном отправления школьников на каникулы.

Об этом заявила директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, передает "Сніданок з 1+1". По ее словам, рекомендации главы Минобразования Сергея Шкарлета о том, чтобы школьники ушли на каникулы от 15 до 30 октября, "пока остаются только рекомендациями".

Она подчеркнула: до официального решения Кабинета министров или Министерства образования, харьковские школьники будут учиться в обычном режиме.

По словам Деменко, школьники Харькова "почти не болеют". Сейчас из-за случаев коронавируса в школах на дистанционное обучение отправили 82 класса, это менее 2% всех классов в городе.

Напомним, что МОН рекомендовало школам провести осенние каникулы с 15 до 30 октября. Во все учреждения общего среднего образования направлено рекомендательное письмо по установлению каникул независимо от того, в какой карантинной зоне находится школа.

Но учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме с учетом всех рекомендаций Минздрава.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 12 октября рекомендовал школам начать каникулы с 15 октября, а вузам – перейти на дистанционную форму обучения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в школах Киева решили перенести осенние каникулы из-за выборов 25 октября. Ученики будут отдыхать с 21 по 28 октября.