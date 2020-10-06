В Харькове на Аллее Героев начались похороны членов экипажа Ан-26

В Харькове на 18 городском кладбище начались похороны двух членов экипажа Ан-26, который разбился 25 сентября под Чугуевом.

Как сообщается на местном Telegram-канале "ВЕХА (Харьков)", могилы штурмана Алексея Остапенко и бортмеханика Олега Широчука продолжат Аллею Славы. По словам очевидцев, чтобы почтить память летчиков, туда пришло множество харьковчан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Капитану Алексею Остапенко было 28 лет. После рокового полета харьковчанин должен был получить квалификацию первого класса.

А 40-летний прапорщик Олег Широчук занимал должность старшего бортового механика учебной авиационной бригады. Он был уроженцем Любомля Волынской области, но вместе с женой и сыном жил в Харькове.

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