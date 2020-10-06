В Харькове на Аллее Героев начались похороны членов экипажа Ан-26
Почтить память воинов пришло много харьковчан
Авиаторы обретут вечный покой возле могил военных, погибших на Донбассе
В катастрофе погибли мужчины из 11 областей Украины
В Харькове на 18 городском кладбище начались похороны двух членов экипажа Ан-26, который разбился 25 сентября под Чугуевом.
Как сообщается на местном Telegram-канале "ВЕХА (Харьков)", могилы штурмана Алексея Остапенко и бортмеханика Олега Широчука продолжат Аллею Славы. По словам очевидцев, чтобы почтить память летчиков, туда пришло множество харьковчан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Капитану Алексею Остапенко было 28 лет. После рокового полета харьковчанин должен был получить квалификацию первого класса.
А 40-летний прапорщик Олег Широчук занимал должность старшего бортового механика учебной авиационной бригады. Он был уроженцем Любомля Волынской области, но вместе с женой и сыном жил в Харькове.
Как сообщал OBOZREVATEL:
утром 6 октября на Площади Свободы в Харькове состоялась официальная церемония прощания с погибшими курсантами и членами экипажа транспортника ВСУ.
Почтить их прибыли родные, первые лица государства и сотни харьковчан. После воинских почестей Героев увезли в родные города и села.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении медалью "За воинскую службу Украине" 26 погибших в катастрофе Ан-26 под Харьковом и одного курсанта, который выжил.