В гараже харьковчанина, который подорвал себя, нашли арсенал боеприпасов. Фото

Во время обыска в гараже 57-летнего харьковчанина, который 18 сентября подорвал себя неустановленным взрывным устройством, полиция обнаружила арсенал боеприпасов.

Об этом сообщили на сайте Главного управления Национальной полиции Харьковской области. Сейчас правоохранители устанавливают место их приобретения и цель хранения.

В частности, полиция обнаружила и изъяла 3 рации "Kenwood" и 2 зарядных устройства, 29 фрагментов от оружия, 6 глушителей к оружию, 2 оптических прицела к винтовке, 2 корпуса гранаты "РГД-5" и корпус "Ф-1", 2 дымовые гранаты "РДГ-2Б", около 2400 патронов, предмет, похожий на пистолет, 3 полимерные емкости с веществом похожим на порох, 2 фрагмента от пистолета и другие.

Во время осмотра квартиры по месту жительства погибшего следователи изъяли три ствола, огнетушитель и затвор.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове 57-летний мужчина подорвал себя неустановленным взрывным устройством в собственном гараже.