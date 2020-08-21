Больных коронавирусом в Европе станет больше: сколько умрет и введут ли жесткий карантин

Уже более трех недель в странах, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса – Франции, Германии, Испании, Италии – согласно официальной статистике наблюдается значительный рост числа новых инфицированных. Например, во Франции за 21 августа обнаружили 4771 больных, в Испании 3349, в Германии за 20 августа – 1574 людей. Однако при такой тенденции количество смертей в сутки не превышает 15-20 случаев. И это разительно отличается от начала пандемии.

Станет ли больше больных и какие месяцы являются наиболее критичными – читайте в материале OBOZREVATEL.

Число инфицированных в западных странах начало расти примерно 3 недели назад. Специалисты говорят, это произошло из-за увеличения количества тестирования, что является правильной тактикой в борьбе с пандемией. Чем больше больных будут обнаруживать – тем меньше будет тяжелых и смертельных случаев.

"В ближайшие недели в Испании, Германии, Нидерландах, Великобритании, Франции стремительно возрастет количество новых случаев, сообщает Европейский центр по контролю за заболеванием. Основная причина – увеличение количества тестирования. Даже в Италии или Испании, где было очень много больных весной 2020-го года, переболело максимум 2-3% населения. Другие, кто не болел, потенциально считаются чувствительными к коронавирусу. Поэтому прогноз, что эпидемия будет развиваться, является стандартным для всех стран северного полушария", – заверил в комментарии OBOZREVATEL известный украинский инфекционист Владимир Курпита.

По его словам, в начале эпидемии во всех странах мира были проблемы с тестированием из-за несовершенства самих тест-систем. Сейчас на Западе и в Украине мощности по диагностике коронавируса значительно увеличены, поэтому объективно количество больных будет больше, особенно осенью.

"Традиционно осенью у нас больше болеют респираторными заболеваниями. Обычно этот период у нас начинается с 10-12 сентября, когда стартует обучение в школах и университетах, ученики начинают обмениваются и вирусами. Было бы правильно, если бы на середину сентября у нас пересмотрели алгоритм тестирования. Однако количество больных скорее всего будет больше и не только у нас", – заверил он.

ВОЗ не советует вводить карантин

Поскольку власти европейских стран накопили достаточно информации о COVID-19, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства больше не вводить карантин из-за пандемии коронавируса. По их мнению, ношение масок и соблюдение социальной дистанции вполне достаточно при этой пандемии.

Курпита говорит, что такое заявление действительно основано на большей информированности о вирусе, поэтому введение более жестких карантинов, как это было в Китае или в Италии в начале эпидемии, не является эффективным. ВОЗ рекомендует правительствам тщательно следить за ситуацией и вводить локальный карантин на территориях, где вирус интенсивно распространяться.

"Адаптивный карантин, который сейчас предлагает наш Минздрав – это правильная тактика. Единственное, он должен быть адаптирован к условиям страны. Потому что заболеваемость в середине августа и сентября может существенно отличаться. Во Франции и Италии решения о введении либо о не введении карантина принимают местные органы власти. Центральное правительство вмешивается только в случае стремительного роста инфицированных, когда есть необходимость в блокировке целого района. У нас такого нет, поэтому подозреваю, что осенью, когда количество случаев возрастет, для нас это будет проблемой", – резюмировал Курпита.

Рост числа больных прогнозируют не только в странах Запада, но и в Украине. По данным рабочей группы Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, до следующего вторника, 25 августа, она будет колебаться в пределах 1 670-2 580 больных при среднем значение 2 тыс. 100 в сутки.

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