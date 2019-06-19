Паспорта РФ на Донбассе: какой удар готовит Европа

Европейский Союз может наказать Российскую Федерацию за упрощение процедуры выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

Кроме того, лидеры стран-членов подготовили дополнительные требования к Москве, которые намерены озвучить на саммите уже 20-21 июня в Брюсселе.

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Запрет и санкции

Решение российского президента Владимира Путина подписать указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины в очередной раз запустил процесс обсуждения введений новых ограничений для России.

Владимир Путин

Сразу после начала незаконной выдачи гражданства РФ для жителей ОРДЛО, Украина направила официальное письмо руководителям внешнеполитических ведомств стран ЕС, НАТО, группы семи и других стран-партнеров с просьбой расширить экономические и персональные санкции в отношении Российской Федерации.

Также МИД призвало Запад не признавать паспорта, которые Кремль выдает в нарушение норм международного права и украинского законодательства.

Такую инициативу сразу поддержали Литва и Эстония. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что РФ уже не впервые нарушает нормы международного права, напомнив, что такой же процесс паспортизации уже происходил в Грузии.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в своем заявлении также поддержал введение дополнительных санкций против РФ из-за ее указа.

"Россия – ядерная страна, которая в последнее десятилетие дважды использовала силу в отношении стран-соседей. Интересам Эстонии соответствует поддержка суверенитета и территориальной целостности стран, чтобы подобные акты агрессии получали релевантные трактовки", – говорится в сообщении министра.

В то же время министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек по прибытии на встречу глав МИД ЕС 13 мая заявил, что Евросоюз не рассматривает введение новых санкций против России за предоставление паспортов жителям оккупированной части Донбасса. Позицию европейцев подтвердил и румынский министр Теодор Мелешкану. Он заверил журналистов, что новые санкции против РФ не нужны и украинцам.

В свою очередь Кабинет министров Украины признал недействительными паспорта России, которые выдаются на оккупированном Донбассе. Местные жители не смогут ими воспользоваться при пересечении госграницы, а также внутри Украины. Кроме того, правительство предложило лишать социальных выплат и пенсий украинцев с российскими паспортами.

Также Украина обратилась к государствам мира с призывом признать недействительными подобные фейковые документы.

Но несмотря на возможные последствия, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит выдавать паспорта Российской Федерации жителям оккупированного Донбасса.

Дмитрий Песков

"Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают и которые подпадают под действие президентского указа", – сказал он.

Пока вопрос санкций обсуждается, стало известно, что во время саммита, который пройдет 20-21 июня в Брюсселе, лидеры стран-членов Евросоюза намерены объявить о непризнании паспортов, которые Россия незаконно выдает украинцам.

Проект выводов EUCO также будет вмещать в себя призыв об освобождении 24 моряков, захваченных возле Керченского пролива, и призыв к возобновлению переговорных усилий для реализации Минских соглашений.

Последствия

Непризнание выданных жителям ОРДЛО российских паспортов понесет за собой запрет на въезд их владельцам в Евросоюз, а также те страны, которые поддержат решение ЕС. К тому же, владельцы паспортов не смогут пользоваться услугами европейских компаний, для которых нужно вводить свои личные данные.

Российский паспорт

"Речь идет не только о заграничных поездках, ведь человеку с этим паспортом без сомнений никто визу не выдаст. Они не смогут иметь дело с европейским институтами, получать услуги, начиная от покупки авиабилетов или любых других товаров и услуг, для которых нужен паспорт. Эти паспорта будут неотличимы от любой другой бумажки, они не будет выполнять функцию документа", – сказал в комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции "Народный фронт" Леонид Емец.

По мнению народного депутата от БПП Александра Бригинца, такое решение станет сигналом для жителей оккупированного Донбасса, что воспользоваться российскими паспортами они не смогут. Кроме того, это является сигналом для РФ – ЕС не поддерживает "ползучую" оккупацию "Л/ДНР" Россией.

Впрочем, он считает, что это заявление скорее является дипломатической поддержкой, чем актом прямого действия.

"Как и любое заявление о непризнании, это скорее носит характер публичного сообщения. Все понимают, что паспорта РФ будет невозможно нигде использовать. Это акт поддержки, это не акт прямого действия, который приведет к глобальному наступлению на эти паспорта", – отметил он.

Российские паспорта в пункте выдачи в Ростове

Что стало причиной

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Согласно документу, теперь гражданство РФ можно будет получить без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.

Центры для оформления российского паспорта открылись в Ростове, поэтому жителям непризнанных республик придется еще помучиться с переездом.

Сама процедура получения российских паспортов гражданами "Л/ДНР" началась 14 июня. Первые 34 человека уже приехали в Ростов, чтобы получить гражданство.

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