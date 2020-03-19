Улицы обрабатывают хлором: что происходит в эпицентре коронавируса в Украине

В Черновцах, где сейчас самая сложная ситуация с коронавирусом в Украине и даже ввели режим чрезвычайной ситуации, коммунальщики интенсивно обрабатывают раствором специального хлора улицы города.

В то же время там решили возобновить работу общественного транспорта. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

В частности, с 19 марта в режиме специальных перевозок в городе будут курсировать троллейбусы, однако не для всех.

Так, троллейбусы, которые выпустили на маршрут с утра четверга, имеют специальную отметку – красный крест на белом фоне.

Кадры из эпицентра коронавируса в Украине ТСН

Отмечается, что до проезда в них допускать только медиков, спасателей, полицейских и коммунальщиков. Но только при наличии у них средств защиты и служебных документов.

Кадры из эпицентра коронавируса в Украине ТСН

Помимо этого, 18 марта в области был оштрафован первый предприниматель за несоблюдение карантина. В частности, в Сторожинецком районе полицейские составили первый админпротокол на предпринимателя – сумма штрафа будет где-то до 34 тыс. грн.

Кадры из эпицентра коронавируса в Украине ТСН

Также в Черновцах разворачивают пункты санитарного контроля для проверки неконтролируемых транспортных средств. Об этом заявил мэр города Алексей Каспрук в эфире телеканала "112 Украина".

Кадры из эпицентра коронавируса в Украине ТСН

По его словам, в пунктах будут проверять транспортные средства, которые въезжают в город. Прежде всего внимание это касается неконтролируемых пассажирских перевозок, в частности, транспорта с тремя и более пассажирами.

Кадры из эпицентра коронавируса в Украине ТСН

Что касается заболевших количества заболевших коронавирусов в Черновцах, их число пока остается неизменным – 10 подтвержденных случаев, среди которых трое детей. Состояние всех пациентов стабильное. При этом в области ждут результаты еще 11 тестов на наличие COVID-19.

Кадры из эпицентра коронавируса в Украине ТСН

Кадры из эпицентра коронавируса в Украине ТСН

Кадры из эпицентра коронавируса в Украине ТСН

Кадры из эпицентра коронавируса в Украине ТСН

Кадры из эпицентра коронавируса в Украине ТСН

Кадры из эпицентра коронавируса в Украине ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области введена чрезвычайная ситуация. Из-за небывалой вспышки коронавируса (известно о 10 заболевших) власти региона решили заранее "закрыться на ключ", дабы уберечь себя от масштабной трагедии.

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