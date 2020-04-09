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10 апреля • обновлено в 00:25
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В Черновицкой области ввели особый режим

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В Черновицкой области из-за массовой вспышки коронавируса COVID-19 на ближайшие выходные ввели особый режим.

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Он продлится с 13:00 11 апреля до 6:00 13 апреля. Об этом на брифинге в четверг, 9 апреля, сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Коронавирус в Черновицкой области

Коронавирус в Черновицкой области

В этот период ни один магазин (включая продуктовые) не будет работать, бензин на АЗС будут продавать только госслужбам. Людям категорически не рекомендуется выходить из дома.

Осачук на своей странице в Facebook также сообщил, что за 9 апреля в области было выявлено 76 новых случаев инфицирования. Общее количество подтвержденных диагнозов в области – 379.

"В медицинских учреждениях Черновицкой области за минувшие сутки умерло трое пациентов. В двух из них коронавирус подтвердили, у одного – подозрение", – заявил председатель ОГА.

Напомним, режим максимального ограничения передвижения в Черновицкой области действовал и на выходных 4-5 апреля.

Карта распространения COVID-19 на утро 9 апреля

Карта распространения COVID-19 на утро 9 апреля

СНБО

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 9 апреля, в Украине официально подтвердились 1892 случая заражения коронавирусом (+224 случая за день). 57 человек умерли, 45 пациентов выздоровели.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Черновцы
Теги
болезнь карантин вирус
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Без масового тестування ПЛР і точкової ізоляції чи лікування, всі ці заборони-карантини до одного місця.
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Kharkov Russia
Kharkov Russia
самое время отсоединяться от укроины
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1
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Смит Николай, А ты уже встало? Быдлo польское ))))
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Смит Николай
Смит Николай
Kharkov Russia, самое время тебе встать с бутылки
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
хороший шаг к румынии
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