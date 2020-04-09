В Черновицкой области из-за массовой вспышки коронавируса COVID-19 на ближайшие выходные ввели особый режим.

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Он продлится с 13:00 11 апреля до 6:00 13 апреля. Об этом на брифинге в четверг, 9 апреля, сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Коронавирус в Черновицкой области

В этот период ни один магазин (включая продуктовые) не будет работать, бензин на АЗС будут продавать только госслужбам. Людям категорически не рекомендуется выходить из дома.

Осачук на своей странице в Facebook также сообщил, что за 9 апреля в области было выявлено 76 новых случаев инфицирования. Общее количество подтвержденных диагнозов в области – 379.

"В медицинских учреждениях Черновицкой области за минувшие сутки умерло трое пациентов. В двух из них коронавирус подтвердили, у одного – подозрение", – заявил председатель ОГА.

Напомним, режим максимального ограничения передвижения в Черновицкой области действовал и на выходных 4-5 апреля.

Карта распространения COVID-19 на утро 9 апреля СНБО

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 9 апреля, в Украине официально подтвердились 1892 случая заражения коронавирусом (+224 случая за день). 57 человек умерли, 45 пациентов выздоровели.

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