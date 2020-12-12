В Чернобыльской зоне нашли уцелевший "сказочный" домик. Фото

В зоне отчуждения, пострадавшей после катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), нашли уникальную полесскую хату, которая полностью сохранилась и не разрушилась за 34 года.

Фотографии достопримечательности опубликовали на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook. На них подробно можно рассмотреть деревянный сруб, соломенную крышу, которую оплели дикие вьющиеся растения, и даже маленькие окна, даже не потрескавшиеся за время запустения дома.

По словам сотрудников заповедника, хата была обнаружена в безлюдных Ладыжичах Иванковского района Киевской области, в 15 км от ЧАЭС. При этом большинство соседних домов уже давно разрушились. Сейчас в упомянутом селе живет лишь 13 человек, которых называют самоселами. Ведь после аварии людей оттуда массово вывезли.

"Эта хата только еще больше погрузилась в родную землю, будто укоренилась, чтобы выдержать неумолимое влияние времени. Разве что в домике поселились новые жильцы, которые наполняют его новым духом? Вдруг здесь останавливается Леший или дедушка Ох, чтобы набраться сил и дальше путешествовать по украинским сказкам? Или просто сюда забегают лесные звери, ища и убежища, и защиты? Кто-кто в этой хате живет?" – написали авторы сообщению под фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на территории Чернобыльского радиационно-экологического заповедника обнаружили редкую в Украине бабочку, занесенную в Красную книгу. Ее размер можно сравнить с небольшой птицей. Называется эта бабочка голубая ленточница (Catocala fraxini).